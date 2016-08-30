Указы о новых должностях Ложкина и Райнина опубликованы на сайте президента

09:55, 30 августа 2016
Политика
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На сайте президента Петра Порошенко опубликованы указы № 371/2016 и № 372/2016 о внесении изменений в состав членов Национального совета реформ и Совета национальной безопасности и обороны Украины соответственно.

president.gov.ua

Согласно указу № 371/2016, в составе членов Нацсовета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, утверждены глава Администрации президента Игорь Райнин и советник президента, заместитель председателя Нацсовета реформ Борис Ложкин.

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Указом № 372/2016 Райнин вместо Ложкина введен в персональный состав СНБО.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Порошенко принял отставку главы Администрации президента Бориса Ложкина и назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине. На должность главы Администрации президента Украины Порошенко назначил председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина.

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