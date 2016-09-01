Австрия поддержала прекращение переговоров о ЗСТ между ЕС и США

Об этом заявил министр экономики Австрии Райнхольд Миттерленер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Кто-то должен остановить поговори сейчас и начать весь процесс снова" - заявил он.

Таким образом Австрия присоединилась к числу голосов, которые выступают за остановку переговоров относительно зоны свободной торговли между ЕС и США.

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Ранее УНИАН сообщал, что Франция намерена призвать Европейскую Комиссию приостановить переговоры между Соединенными Штатами и Европейским Союзом относительно соглашения о зоне свободной торговли ("Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство" - TTIP).

29 августа в правительстве Германии заявили о намерениях продолжать переговоры между США и Европейским Союзом. Между тем в США также заявляют, что переговоры с ЕС по TTIP имеют прогресс. "На самом деле переговоры постоянно прогрессируют", - заявил немецкому изданию Der Spiegel представитель американского уполномоченного по вопросам торговли Михаила Фромана. Он пояснил, что обычно в торговых переговорах "пока не согласовано все - не согласовано ничего", и заверил, что следующий раунд переговоров между представителями США и Еврокомиссии состоится в середине сентября.

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В случае заключения соглашения между США и ЕС, TTIP станет крупнейшей в мире зоной свободной торговли с общим населением около 800 миллионов человек. Однако ход переговоров регулярно критикуется по обе стороны Атлантики.

В частности, в мае 2016 года СМИ обнародовали информацию, согласно которой американская сторона якобы оказывает значительное давление на Евросоюз по ряду пунктов договора, что может привести к существенному ухудшению потребительских стандартов и ослабление защиты окружающей среды в ЕС. Позже в США и ЕС на официальном уровне опровергли информацию, что TTIP снизит стандарты.