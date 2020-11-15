На участках не зафиксировали ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками) в ящик для голосования.

По состоянию на 12:00 проблемы с организацией избирательного процесса и нарушения во время второго тура выборов городских голов выявлены более чем на 15% участков.

Читайте такжеНаблюдатели озвучили первые данные по явке во втором туре выборов городских головОб этом говорится в отчете гражданской сети ОПОРА по состоянию на 12:00.

"В первые часы повторного голосования в семи городах Украины избирательный процесс характеризуется низкой активностью избирателей, однако проходит с соблюдением законных процедур и в бесконфликтной атмосфере", - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОПОРЫ не фиксируют явных и повторяющихся злоупотреблений, которые могут негативно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

"Действия, имеющие признаки существенных процедурных нарушений, имевших место на 0,76% избирательных участков. В то время как незначительные проблемы с организацией избирательного процесса были выявлены на 14,5% участков в пределах всех регионов, где проходит голосование 15 ноября", - проинформировали в организации.

По состоянию на 12:00 не было зафиксировано ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками) в ящик для голосования.

В ОПОРЕ отмечают, что это позитивный сигнал на этом этапе голосования, ведь наличие такого серьезного типа нарушений позже может стать основанием для признания голосования на избирательном участке недействительным, что в условиях низкой явки может иметь существенное влияние на результаты выборов.

Наиболее частым процедурным нарушением, по оценкам наблюдателей ОПОРЫ, являются попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования - на 2,29% избирательных участков зафиксированы такие факты. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков.

Кроме того, по данным наблюдателей, на 6,11% избирательных участков были единичные случаи выдачи бюллетеней с нарушениями, в частности без предъявления соответствующих документов (например, на основании загранпаспорта).

Местные выборы в Украине: второй тур

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Антонина Доломанжи