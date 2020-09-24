25 октября состоятся промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе, где был избран в Раду погибший Валерий Давыденко.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата из в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области. Теперь там баллотируются три кандидата по фамилии Гунько.

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Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующее решение члены Центризбиркома приняли на заседании.

Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении, комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Игоря Гунько (беспартийный).

Таким образом, всего на промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе зарегистрировано 13 кандидатов.

Выборы в 208 округе

Как сообщал УНИАН, ЦИК на 25 октября назначил промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.

Ранее Центризбирком зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты в округе № 208:

самовыдвиженца Алексея Оскера (беспартийный)

самовыдвиженца Михаила Побигая (беспартийный)

выдвинутого партией "Партия Сергея Суханова" Сергея Суханова

от Прогрессивной социалистической партии - Ивана Донца

от Радикальной партии - Олега Ляшко

от партии "Команда Сергея Минько" - Виталия Черного

от "Право-консервативной партии Украины "Северный путь" - Василия Крутчака

от партии "Слуга народа" - Анатолия Григорьевича Гунько

самовыдвиженца Анатолия Николаевича Гунько (беспартийный)

от партии "За права человека" - Ивана Симоненко

а также самовыдвиженцев Владимира Василевича и Михаила Цисельского

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Авторы: Дмитрий Захаров, Юлия Петриченко