Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата из в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области. Теперь там баллотируются три кандидата по фамилии Гунько.
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Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующее решение члены Центризбиркома приняли на заседании.
Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении, комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Игоря Гунько (беспартийный).
Таким образом, всего на промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе зарегистрировано 13 кандидатов.
Выборы в 208 округе
Как сообщал УНИАН, ЦИК на 25 октября назначил промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.
Ранее Центризбирком зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты в округе № 208:
- самовыдвиженца Алексея Оскера (беспартийный)
- самовыдвиженца Михаила Побигая (беспартийный)
- выдвинутого партией "Партия Сергея Суханова" Сергея Суханова
- от Прогрессивной социалистической партии - Ивана Донца
- от Радикальной партии - Олега Ляшко
- от партии "Команда Сергея Минько" - Виталия Черного
- от "Право-консервативной партии Украины "Северный путь" - Василия Крутчака
- от партии "Слуга народа" - Анатолия Григорьевича Гунько
- самовыдвиженца Анатолия Николаевича Гунько (беспартийный)
- от партии "За права человека" - Ивана Симоненко
- а также самовыдвиженцев Владимира Василевича и Михаила Цисельского
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