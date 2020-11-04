В Ривне состоится повторное голосование на выборах городского головы.
Читайте такжеСкандальная Штепа прошла в мэрию СлавянскаОб этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
В частности, во второй тур выборов попадают кандидат от местной партии «Рівне разом» Виктор Шакирзян и представитель «Европейской Солидарности» Александр Третьяк.
По официальным результатам первого тура выборов, за Шакирзяна отдали 12 тыс. 411 голосов (19,84%), за Третьяка - 10 тыс. 591 (16,93%).
В настоящее время дата второго тура выборов мэра Ривне неизвестна.
Местные выборы в Украине
- 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.
- Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.
- Как свидетельствуют экзит-полы, по результатам выборов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Виннице побеждают действующие мэры городов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram