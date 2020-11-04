В Ривне состоится второй тур выборов мэра

За должность городского головы будут бороться кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян и представитель "Европейской Солидарности" Александр Третьяк.

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