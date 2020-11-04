25 октября в Украине состоялись местные выборы / фото REUTERS

В Ривне состоится повторное голосование на выборах городского головы.

Читайте такжеСкандальная Штепа прошла в мэрию СлавянскаОб этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, во второй тур выборов попадают кандидат от местной партии «Рівне разом» Виктор Шакирзян и представитель «Европейской Солидарности» Александр Третьяк.

По официальным результатам первого тура выборов, за Шакирзяна отдали 12 тыс. 411 голосов (19,84%), за Третьяка - 10 тыс. 591 (16,93%).

В настоящее время дата второго тура выборов мэра Ривне неизвестна.

Местные выборы в Украине

  • 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.
  • Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.
  • Как свидетельствуют экзит-полы, по результатам выборов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Виннице побеждают действующие мэры городов.

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Автор: Светлана Макринская