По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

Окружной административный суд Киева просят отменить решение об образовании территориальных избирательных округов.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

«Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 «Об образовании территориальных избирательных округов по очередным выборам депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева.

По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Местные выборы в Украине: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

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Автор: Дмитрий Хилюк