В Украине 25 октября пройдут местные выборы / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

«Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 «Об образовании территориальных избирательных округов по очередным выборам депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева.

По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Местные выборы в Украине: что известно

  • 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
  • Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.
  • Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

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Автор: Дмитрий Хилюк