У Авакова инициировали изменения в избирательное законодательство

Изменения касаются уменьшения срока охраны участков правоохранителями и перерегистрации места голосования.

Министерство внутренних дел Украины инициировало изменения в Избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Читайте такжеС июля избирательный адрес изменили более 8 тысяч украинцевС соответствующим заявлением выступил министр Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«На сегодняшний день срок охраны избирательных участков - 8 дней до выборов. Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому мы будем исходить из инициативы - охрана участков в течение трех дней. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады», - отметил Аваков.

Руководитель МВД подчеркнул необходимость скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, «то есть то, что пришло на смену открепительным талонам».

«Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку», - пояснил министр внутренних дел.

Аваков призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

«Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и тому подобное. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен и использование сеток не будет реализовано. Во всех других случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью «ОПОРА», мы видим, что можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы», - подчеркнул глава МВД.

Местные выборы в Украине

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

При этом выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

На днях Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко