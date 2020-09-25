Родившийся в 2001 году Ростислав пообещал «восстановление коммунального бизнеса».

19-летний Ростислав Солод, сын депутатов от ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода, претендует на депутатское кресло в горсовете Краматорска.

Об этом в Facebook сообщил сам юноша.

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"Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета! Последние несколько месяцев наша команда работала над стратегией развития города", – написал он.

Баллотироваться Ростислав будет от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в сети появились совместные фото сына Королевской с Юрием Бойко.

Рожденный в 2001 году Ростислав пообещал «реальное самоуправление» и «восстановление коммунального бизнеса».

Местные выборы в Украине: когда состоятся

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Голосование будет проходить с 8: 00 до 20: 00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: Яна Ставская