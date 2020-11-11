По информации СМИ, на поселке Котовского в Одессе сотрудники СБУ проводят спецоперацию против схемы подкупа избирателей в пользу кандидата в мэры Николая Скорика.

Об этом сообщает "Одесский курьер".

Журналисты пишут, что на улице Давида Ойстраха (бывшая Затонского) сотрудники СБУ проводят обыски и другие следственные действия в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова.

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"Одесский курьер" напомнил, что ранее Голубов публично поддержал кандидата в мэры Одессы от партии ОПЗЖ Николая Скорика, имеющего репутацию пророссийского политика.

"Голубова и Скорика подозревают в организации схемы массового подкупа избирателей. В условиях практически двукратного отставания от оппонента в первом туре выборов мэра это единственная "возможность" для Скорика сократить разрыв", - пишут СМИ.

О якобы скупке голосов избирателей и подкупе членов избирательных комиссий Скориком и Голубовым сообщалось в разных телеграм-каналах еще несколько дней назад.

На сегодня в Украине организаторам схемы подкупа избирателей угрожает срок до семи лет пребывания за решеткой.

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Автор: УНИАН