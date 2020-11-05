За должность будут бороться действующий мэр Труханов и нардеп Скорик.

В Одессе второй тур выборов городского головы состоится 15 ноября. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра.

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"Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября", - сообщили в мэрии.

Согласно результатам голосования, во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа - за жизнь").

Труханов занял первое место - за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).

Выборы в Одессе: что известно

На выборах в местные советы, состоявшиеся 25 октября, за пост мэра Одессы боролись более 20 человек.

По данным экзит-пола Савика Шустера, в Одессе наибольший процент голосов на выборах мэра одержал действующий городской голова Геннадий Труханов - 34,4%.

Далее идут Николай Скорик ("ОПЗЖ") - 17,93%, Олег Филимонов ("СН") - 13,75%, Петр Обухов ("ЕС") - 12,52% и Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") - 5,44%.

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Автор: Лариса Козовая