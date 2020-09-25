Документы на регистрацию подали однофамильцы известных кандидатов.

На выборах Одесского городского головы в бюллетене будут несколько одинаковых фамилий - в избирательную гонку вступают "клоны" основных кандидатов.

Об этом сообщает "Думская".

По информации издания, накануне в городскую территориальную комиссию подали документы еще один Геннадий Труханов, несколько Филимоновых и даже один Зеленский.

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Отметим, нынешним мэром Одессы является Геннадий Труханов, а одним из его конкурентов на выборах - Олег Филимонов.

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Автор: Юрий Годован