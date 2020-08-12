Верещук отреагировала на баллотирование в мэры Киева Притулы

Депутат вновь призвала Кличко прийти на дебаты.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая выиграла внутрифракционные праймериз на выборы мэра Киева, считает нынешнего мэра столицы Виталия Кличко своим единственным соперником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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На вопрос, насколько сильным оппонентом она считает телеведущего Сергея Притулу, Верещук ответила: «Мой единственный соперник - Кличко Виталий».

На просьбу объяснить свое мнение она лишь ответила: «Потому что. Я так считаю. Вы же меня спросили».

Верещук также вновь призвала Кличко прийти на дебаты.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос» 11 августа. Кандидата, в частности, интересуют вопросы экологии, целесообразного распределения бюджета столицы и транспорта.

Местные выборы 2020: кто составит конкуренцию Верещук

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Как свидетельствуют данные исследования по электоральной ориентации киевлян на выборах городского головы и городского совета, проведенного социологической службой Центра Разумкова, большинство киевлян готовы поддержать нынешнего мэра Виталия Кличко.

Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин также может баллотироваться на должность мэра Киева и в июле уже выпустил проморолик.

Партия "Батькивщина" будет выдвигать своего кандидата в мэры Киева депутата действующего созыва Рады Алексея Кучеренко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не будет баллотироваться в мэры Киева на следующих выборах

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