Большинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать Кличко - соцопрос

Также опрос продемонстрировал, что на выборах в киевский городской совет наибольшую поддержку получили бы партии «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

Большинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать нынешнего мэра Виталия Кличко.

Об этом свидетельствуют данные исследования об электоральной ориентации киевлян на выборах городского головы и городского совета, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

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На втором месте, как отмечается, по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), далее следуют Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Сергей Притула (соответственно 4% и 4%), Александр Попов (соответственно 3% и 4%), Алексей Гончаренко (соответственно 4% и 3%), Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%), Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%), Борислав Береза (соответственно 2% и 2%), Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).

Кроме того, опрос показал, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия «Слуга народа» (за нее готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия «Европейская солидарность» (соответственно 14% и 20%).

В то же время, как сообщается, за партию «УДАР» готовы проголосовать соответственно 11% и 12%, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - соответственно 8% и 11%, за ВО «Батькивщина» - соответственно 6% и 8%, за партию «Победа Пальчевского» - соответственно 6% и 6%, за партию «Сила и честь» - соответственно 5% и 5%, за «Партию Шария» - соответственно 3% и 3%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» - соответственно 2% и 2%, за партию «Гражданская позиция» - соответственно 2% и 2%, за ВО «Свобода» - соответственно 2% и 2%, за Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, за партию «Оппозиционный блок» - соответственно 1% и 2%, за партию «Голос» - соответственно 2% и 1%, за партию «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» - соответственно 2% и 1%, за партию «Блок Омельченко» - соответственно 1% и 1%, за партию «5.10» - соответственно 1% и 1%, за партию «Родная страна» - соответственно 1% и 1%, за партию «Объединение «Самопомич» - соответственно 0,4% и 1%, за партию «Свои» - соответственно 0,1% и 0,2%.

Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население столицы по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа. По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом". На втором этапе партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше всего шансов на победу на выборах мэра Киева.

9 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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