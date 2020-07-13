"Миша, все х***я, лицо скучное": "брутальный" Добкин собрался в меры Киева (видео)

В видео звучит культовая для киевлян песня "Як тебе не любити, Києве мій".

Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин собрался баллотироваться на пост мэра Киева и уже выпустил проморолик.

Читайте также"Идите нах*р! Деб*лы бл**ь": Добкин взорвался руганью из-за введенных Россией против него санкций

На видео, опубликованном в своем Telegram-канале Добкин предстал в образе брутального байкера: выбритый на лысо и на мотоцикле он подъехал к монументу основателям Киева.

На фоне звучит культовая для киевлян песня "Як тебе не любити, Києве мій". Но одну из строчек в этой песне переделали: "Як тебе не любили, Києве мій".

В комментариях в соцсетях пользователи уже высмеяли желание Добкина работать "на благо Киева".

Как сообщал УНИАН, в июне Михаил Добкин, который ранее был народным депутатом от Партии регионов и "Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он отметил, что у него "есть опыт", имея ввиду то время, когда он занимал должность мэра Харькова.

Напомним, тогда Михаил Добкин "прославился" после нашумевшего видеоролика. Добкин никак не мог прочитать с листика текст о своих же достижениях на мэрском посту. Он жалуется на "по-дебильному написанный" текст Геннадию Кернесу. А тот ему отвечает, что "все х***я" и надо снимать "по новой", и добавляет, что у Добкина "лицо скучное" и ему "денег никто не даст".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram