"Осень будет жаркой": санврач Ляшко рассказал, будет ли он идти в мэры Киева

Виктор Ляшко отметил, что сейчас является политиком.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что не будет баллотироваться в мэры Киева на следующих выборах.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Я не иду в мэры Киева, поскольку сегодня эпидситуация с коронавирусной болезнью такая, что мы понимаем – осень будет жаркой с точки зрения сдерживания коронавирусной болезни. Нужно использовать тот опыт, который мы получили, начиная с февраля, по эвакуации наших граждан из Уханя, с марта, когда регистрировались первые случаи. Сегодня этот опыт, я считаю, является неоценимым и его можно использовать полноценно именно на должности главного государственного санитарного врача, давая адекватный ответ коронавирусной болезни", - заявил он.

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По словам Ляшко, в октябре-ноябре к коронавирусу в Украине добавятся грипп и коинфекция - "и нам будет сложнее реагировать".

Говоря о своих политических планах, Ляшко объяснил: "Я отмечал, что должность заместителя министра любого министерства – это тоже политическая должность, поэтому мы все уже являются политиками. Я бы не сказал, что есть точка, потому что когда напишешь заявление, тогда она и будет. Пока что у нас три точки, а куда занесет судьба – время покажет".

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко рассказал, думает ли он о карьере политика

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