Избиратели обязательно должны быть в масках, а члены избирательной комиссии в день голосования - в защитных щитках или очках и перчатках.

В Верховной Раде предлагают разрешить избирателям с температурой тела более 37,2 голосовать на участках, но в специально отведенных для этого отдельных кабинках.

Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте под номером 4117.

Документом предусматривается внести изменения в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно проведения избирательного процесса в условиях карантина, а также усовершенствовать отдельные положения кодекса в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины.

В частности, законопроектом запрещается во время карантина находится и голосовать на участках и по месту пребывания без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Лицам с признаками респираторного заболевания или повышенной температурой тела более 37,2 запрещается находиться в помещениях для голосования. Такие избиратели будут голосовать в специально определенных кабинках, которые будут стоять отдельно.

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Бюллетень для голосования избиратель получит после того, как снимет защитную маску для идентификации с соблюдением дистанции в 1 м от члена комиссии.

Также законопроектом предусмотрено, что в день голосования среди членов избирательных комиссий проводится бесконтактная термометрия, без этого человек не может быть допущен к процессу.

В день голосования члены избирательных комиссий должны быть в защитных щитках или очках и перчатках. В случае голосования по месту нахождения больных COVID-19 или человека в самоизоляции, а также голосования на специальных избирательных участках в медучреждениях предусмотрено использование защитной специальной одежды.

Голосование избирателей, находящихся на самоизоляции, обсервации, по месту их нахождения организуют три члена участковой избирательной комиссии.

Также законопроектом определяется, как будут заменять членов избирательных комиссий, которые заболели или ушли на самоизоляцию.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Надежда Пришляк