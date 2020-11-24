Действующий и избранный мэр города собрание депутатов не признает.

Депутаты Львовского городского совета, избранные в ходе недавних выборов, сегодня собираются на первую сессию.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Заседание пройдет без нового-старого мэра, поскольку результаты второго тура, в котором победил Андрей Садовый, пока официально не объявлены.

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Садовый сегодняшнее собрание депутатов называет началом узурпации власти его политическими оппонентами. Как сообщается, городской теризбирком по просьбе депутатов тайно ночью принял решение провести первую сессию уже сегодня. А это значит, что городской совет начнет действовать без мэра, а потому сможет самостоятельно принимать решения.

По информации журналистов, депутаты понемногу сходятся в сессионный зал, который уже открыт. Ранее он был на ремонте, а потому система для голосования еще не смонтирована. Поэтому депутаты смогут голосовать разве что руками.

По информации ТСН новоизбранного мэра Андрея Садового здесь не будет.

Выборы во Львове: что известно

На выборах городского главы Львова, по предварительным данным, победу одерживает Андрей Садовый с 62,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола. На втором месте - представитель партии ЕС Олег Синютка с результатом в 37,2%. Второй тур выборов во Львове прошел в минувшее воскресенье.

Во Львовский горсовет прошли кандидаты от пяти партий. По результатам волеизъявления, наибольшее количество голосов избирателей получила партия "Европейская солидарность" - 68 тыс. 794. "Самопомощь" получает 42 тыс. 787 голосов, "Голос" - 19 тыс. 621, "Варта" - 15 тыс. 324, ВО "Свобода" - 15 тыс. 097.

Таким образом, в горсовете Львова ЕС будет иметь 26 депутатских мандатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, и ВО "Свобода" - 6.

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Автор: Юрий Годован