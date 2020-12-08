В новом Киевсовете создали семь фракций: стало известно, кто их возглавил

В состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются «ЕС» с 31 депутатом и «УДАР» - с 29.

В Киевском городском совете объявлено о создании семи фракций. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие представления политсил, представители которых избраны в городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Так, по его словам, поступили представления об образовании: фракции «Единство» в Киевсовете, в которую вошли 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;

фракции «Европейская солидарность» - 31 депутат, уполномоченный представитель фракции - Владимир Прокопив;

фракции «Слуга народа» - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;

фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;

фракции «Голос» - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко;

фракции «ВО «Батькивщина» - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;

фракции «УДАР» Виталия Кличко» - 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский.

Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются «ЕС» с 31 депутатом и «УДАР» - с 29. Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются «ЕС» с 31 депутатом и «УДАР» - с 29. Выборы в Киеве: результаты голосования Пройти в Киевсовет удалось семерым партиям. Больше всего кресел забирает «Европейская солидарность» – 20,52%, а также партия Виталия Кличко «УДАР» – 19,98%.

Кроме того, в горсовет проходит «Единство» Александра Омельченко – 8,74%, «Оппозиционная платформа – По жизни» – 7,81%, ВО «Батькивщина» – 7,49%, «Слуга народа» – 7,53% и «Голос» – 5,97%.

За порогом мэрии оказались, в частности, «Победа Пальчевского» – 4,56%, «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,31%, «Свобода», – 3,14% и «Партия Шария» – 2, 71%, Радикальная партия Ляшко – 0,33% Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Инна Андалицкая

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