Представитель апеллянта Елена Загорская, описывая требования истца, сказала, что Кернес "не имел права подписывать свой личный документ подписью физического лица, который принадлежит государственному учреждению".

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

К такому выводу в понедельник, 16 ноября, пришел Второй апелляционный административный суд, сообщает "Суспільне".

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано в способ, предусмотренный избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

В городскую избирательную комиссию судилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

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Представитель апеллянта Елена Загорская, описывая требования истца, сказала, что Кернес "не имел права подписывать свой личный документ подписью физического лица, который принадлежит государственному учреждению". Однако представитель городской избирательной комиссии Максим Шипенко возражал. По его словам, ТИК проверила подпись, оснований утверждать, что она принадлежит не Кернесу, у комиссии не было.

"Согласно протоколу, можно установить, что он отвечает всем требованиям для физического лица, и не всем требованиям для юридического лица, в связи с этим сказать, что это подпись юридического лица, невозможно... Хочу отметить, что ни в апелляционной жалобе, ни в исковом заявлении не понятно, каким образом нарушаются права и интересы истцов и апеллянтов", - высказался Алексей Менив, представитель третьего лица.

Победа Кернеса на выборах мэра Харькова

4 ноября Геннадий Кернес одержал победу на мэрской гонке и в очередной раз стал городским головой. Однако ситуация с состоянием здоровья харьковского головы остается неопределенной.

По официальной информации его окружения, политик сейчас проходит лечение от COVID-19 и обострений хронических болезней в берлинской клинике "Шарите". На фоне таинственности вокруг состояния здоровья Кернеса регулярно появляются слухи о его смерти.

На вопрос, успеет ли мэр Харькова Геннадий Кернес явиться на присягу городского головы, спикер горсовета Юрий Сидоренко ответил: "Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их продуцирует".

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Автор: УНИАН