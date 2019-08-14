Подельник Гонтаревой и Курченко Приходько "рвется в парламент" по округу №210 – журналист

На некоторых округах до сих пор идет борьба за право быть избранным депутатом и пройти в парламент.

Подельник экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко Борис Приходько «рвется в парламент» по округу №210 в Черниговской области.

Об этом заявил журналист-расследователь Александр Дубинский на Facebook-странице Dubinsky.pro.

«Вы наверняка думаете, что в Украине закончилась парламентская кампания, все депутаты избраны и в ближайшие дни состоится заседание новой Рады девятого созыва. Но нет. На некоторых округах до сих пор идет борьба за право быть избранным депутатом и пойти в парламент. В частности, на округе №210 в Черниговской области», – отметил Дубинский.

По его словам, на этом округе не теряет надежды стать депутатом скандально известный Борис Приходько.

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«Причем борется за право стать парламентарием один интересный персонаж – подельник Гонтаревой в деле по краже 2 млрд грн из Аграрного фонда, которые были выведены в АО «Брокбизнесбанк» Курченко, оттуда обналичены и выведены в Москву. Речь идет о Борисе Приходько: он и в СИЗО успел посидеть, и обвинительный акт получить, который на дорасследование сейчас отправлен», – проинформировал журналист.

Дубинский также отметил, что именно Приходько подписывал документы от имени Нацбанка, которые позволили украсть 2 млрд грн.

«Он работал в Национальном банке Украины, попал туда благодаря экс-министру финансов Колобову, с которым вместе создавал «Терра-банк», и сейчас пытается прорваться в украинский парламент. При этом, что интересно, Гонтаревой Генпрокуратура отправляет повестки с вызовом на допрос по краже этих 2 млрд грн, а Приходько, который подписывал все документы со стороны Нацбанка, что позволило эту сделку провернуть и украсть деньги сначала у Аграрного фонда, а потом у вкладчиков АО «Брокбизнесбанк», спокойно пытается попасть в депутаты», – резюмировалАлександр Дубинский.

Напомним, что по округу №210 в Черниговской области до сих пор не объявлен победитель. Хотя, согласно подсчету голосов, им стал самовыдвиженец Сергей Коровченко, кандидат Борис Приходько заявил о фальсификации результатов. Голоса пересчитали, и с разницей в 98 голосов по-прежнему лидирует Коровченко. Сейчас ЦИК ждет результата заседания Апелляционного суда по этому делу.