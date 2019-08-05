Женщине грозит заключение за подкуп избирателей в округе на Одесчине

Жительница Подольска предлагала 1000 гривень за отданный в пользу одного из кандидатов голос.

Котовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольска (Котовск – прежнее название Подольска), которую подозревают в подкупе избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос.

За 1000 гривень жители Подольска должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе - гражданина К. В общем женщина «приобрела» 16 голосов.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым были выплачены деньги.

Как известно, на округе №137, куда входит город Подольск, победу на парламентских выборах одержал самовыдвиженец Алексей Гончаренко (29,55%). Он на 5% опередил кандидата от "Слуги народа" Александра Муконіна (24,45%).