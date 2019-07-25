В Житомирской области в округе №64 кандидат в нардепы от "Слуги народа" требует пересчета голосов

В Житомирский окружной административный суд с соответствующим иском обратилась доверенное лицо Сигачева.

На Житомирщине в одномандатном избирательном округе №64 (город Коростень, Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы) кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Вячеслав Сигачев требует пересчета голосов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в Житомирский окружной административный суд с соответствующим иском обратилась доверенное лицо Сигачева.

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Истец просит суд признать противоправными действия окружной избирательной комиссии, отменить протокол от 23 июля об итогах голосования и обязать окружную комиссию провести повторный подсчет.

Кроме этого, в иске говорится о вероятных нарушениях, которые, по мнению истца, имели место в округе.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №64 победил самовыдвиженец Владимир Арешонков с результатом 27,63%. За ним идет кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачев с 26,83% гололосів.