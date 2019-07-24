ЦИК приняла оригинальные протоколы о результатах голосования от 34 окружкомов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы от 28 ОИК.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы о результатах голосования на внеочередных парламентских выборах от 34 окружных избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании комиссия продолжила принимать и объявлять протоколы окружных избирательных комиссий о результатах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК о результатах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов.

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Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК 28 территориальных избирательных округов: № 22 (Волынская область), № 26, 31 (Днепропетровская область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецкая область), № 62 ( Житомирская область), № 72 (Закарпатская область), № 79, 80 (Запорожская область), № 90 (Киевская область), № 131 (Николаевская область), № 134, 143 (Одесская область), № 149 (Полтавская область), № 159 (Сумская область), № 167 (Тернопольская область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харьковская область), № 188 (Хмельницкая область), № 200 (Черкасская область), № 212, 221 (г. Киев).

Таким образом, по состоянию на 13:30 24 июля ЦИК приняла протоколы от 34 ОИК.

Кроме того, сегодня на заседании комиссия поручила ОИК ОИО № 131 подготовить и представить протоколы с пометками "Уточненный" не позднее 26 июля.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.