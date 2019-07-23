МИД РФ придумал собственное объяснение результатам украинских выборов в Раду

В Москве заявили, что украинский народ "устал от политики запугивания и террора".

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации результаты парламентских выборов в Украине связывают с "усталостью" украинцев от "политики запугивания и террора".

Об этом говорится на сайте МИД России.

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"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Достаточно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировки экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходят в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущей властью. Можно, пожалуй, назвать голосование, которое прошло, "голосованием надежды", - заявили в МИД РФ.

"К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации. Отметим также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских иностранных представительствах на территории России лишил возможности проголосовать около 3 млн украинских граждан, которые находятся в нашей стране", - утверждают российские дипломаты.

Также в МИД РФ отмечают, что в России продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Украине. "Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новую украинскую власть надлежит по ее практическим делам", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля в Москве задержали мужчину с пустым плакатом. 20 июля в столице РФ более 20 тысяч человек вышли на митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам. Накануне, 22 июля, в Санкт-Петербурге после угроз и нападений убили известную правозащитницу Елену Григорьеву.