Пашинский и кандидат от "Слуги народа" проиграли на скандальном округе со спецназом

В округе №64 в Житомирской области побеждает народный депутат 8 созыва Владимир Арешонков.

Самовыдвиженец Арешонков обходит кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова на более чем 600 голосов при обработанных 99,33% протоколов.

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Победитель - действующий нардеп от фракции БПП. Нацполиция направила в Житомирскую область в ОИК №64 вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка в ходе подсчета голосов.

На тот момент, по результатам обработки 61,20% бюллетеней, нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский существенно проигрывал Сигачову.

Как сообщал УНИАН, 22 июля из Киева в город Коростень Житомирской области прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, чтобы охранять правопорядок на ОИК №64, где проигрывают на парламентских выборах народные депутаты Владимир Арешонков и Сергей Пашинский.

«Решение направить Ми-8 было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене», - отметили в Нацполиции Украины.

Отмечается, что спецназовцы отправились на помощь местным правоохранителям. Согласно предварительным результатми, в ОИК №64 побеждает выдвиженец «Слуги народа» Вячеслав Сигачев.