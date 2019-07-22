Вертолет и спецназовцы: на округе, где проигрывает Пашинский, разъяснили ситуацию

Председатель ОИК №64 в городе Коростене Житомирской области Елена Грищенко призвал не нагнетать ситуацию вокруг работы избирательной комиссии.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН. По ее словам, по состоянию на 8 утра 22 июля комиссией было обработано 60% избирательных протоколов. Поэтому было решено объявить технический перерыв в работе комиссии с 9:00 до 14:00, поскольку члены комиссии работали очень напряженно и устали.

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«Ввиду этого и был объявлен перерыв, а затем работа продолжилась», - сказала Грищенко.

По ее мнению, вокруг работы комиссии «отдельные политики создали искусственный ажиотаж и начали активно пиариться».

В то же время, отвечая на вопрос УНИАН о том, почему окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №64 находится под усиленной охраной спецназа, Грищенко сообщила, что это происходит по причине того, что на территории ОИК №64 баллотируются отдельные одиозные политики.

В отделе коммуникаций полиции Житомирской области УНИАН заверили, что в настоящее время работа комиссии проходит в обычном режиме и в правовом поле.

«Нам поступило сообщение о возможных незаконных действиях в Коростенском избирательном округе. Туда выехало спецподразделение для профилактики и проведения превенции, как было анонсировано из Киева: вертолет совершил посадку в городе Коростене», - сказал во время пресс-конференции начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Он пояснил, что спецназовцы с оружием окружают район «для профилактики, чтобы не было возможных нарушений».

«Пока информация о возможных правонарушениях не подтверждается, но для профилактики и демонстрации наших возможностей сейчас такие действия в Коростене проводятся. К нам поступило анонимное сообщение о том, что кто-то якобы собирает группы молодых людей спортивного телосложения, которые пытаются прийти в окружную комиссию с какими-то требованиями или действиями. И для своевременного предотвращения возможных рисков мы туда направили свои спецподразделения, и центральный аппарат Национальной полиции выделил очередной вертолет спецназа», - отметил Печененко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля из Киева в город Коростень Житомирской области прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, чтобы охранять правопорядок на ОИК №64, где проигрывают на парламентских выборах народные депутаты Владимир Арешонков и Сергей Пашинский.

«Решение направить Ми-8 было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене», - отметили в Нацполиции Украины.

Отмечается, что спецназовцы отправились на помощь местным правоохранителям.

Согласно предварительным результатми, в ОИК №64 побеждает выдвиженец «Слуги народа» Вячеслав Сигачев.