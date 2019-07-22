Досрочные выборы в Раду соответствовали международным демократическим стандартам - миссия CANADEM

Канадские наблюдатели считают, что выборы проходили справедливо.

Канадская миссия CANADEM по наблюдению за выборами в Украине оценивает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, которые состоялись 21 июля, соответствовали международным демократическим стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительная оценка избирательного процесса на парламентских выборах в Украине на сегодняшний день, 22 июля, была представлена на пресс-конференции почетным председателем миссии CANADEM в Украине Ллойдом Аксуорти.

В частности, наблюдатели проанализировали все актуальные аспекты избирательного процесса, в том числе создание избирательных комиссий, печать бюллетеней, процедуры голосования и подсчета голосов в день выборов.

Аксуорти заявил, что "украинцы подтвердили свою приверженность демократическому развитию, выбрав новый парламент на выборах, что в значительной степени соответствовало международным демократическим стандартам".

Он отметил, что "выборы были справедливым, а предвыборная кампания почти справедливой".

Канадские наблюдатели считают, что "парламентские выборы заложили основу для будущих реформ в Украине".

По их наблюдениям, голосование проходило в надлежащем порядке, хотя в отдельных случаях отмечались нарушения, такие как подкуп избирателей, наличие кандидатов-клонов и локальные злоупотребления административными ресурсами. В частности, особенно это выражено в одномандатных округах.

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Тем не менее в миссии считают, что такие нарушения на местах не имели существенного влияния на результаты выборов.

Также миссия раз выразила обеспокоенность по поводу сосредоточения большинства СМИ, как на национальном, так и на региональном уровнях, в руках нескольких медиа-групп, что, по мнению канадских наблюдателей "ограничивает доступ к сбалансированному освещению и распространению информации о разных политических платформах и взглядах".

В миссии заявляют, что предвыборная агитация все больше проводилась в режиме онлайн, а информационное пространство формировалось за счет черного пиара и дезинформации, а социальные медиа использовались для того, чтобы подорвать доверие к оппонентам.

При этом миссия подчеркивает необходимость увеличения финансирования общественного вещания в соответствии с предложениями президента Владимира Зеленского, а также более эффективного применения уже существующего антимонопольного законодательства.

В то же время в миссии приветствуют увеличение количества женщин, внесенных в партийные списки, но отметили, что вопрос гендерного равенства остался не отраженным в программах и агитационных кампаниях политических партий и кандидатов.

Кроме того, в миссии выражают сожаление, что "новый парламент избран в основном без участия внутренне перемещенных лиц и внутренних мигрантов". В частности, в миссии заявляют, что несмотря на то, что ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для внутренних переселенцев и внутренних мигрантов, вопрос о требованиях регистрации их места жительства остается нерешенным, что приводит к ограничению их избирательных прав.

Миссия Канады-2019 осуществляла наблюдение за ходом всего избирательного процесса в Украине и продолжает наблюдать за реакцией на результаты выборов и возможные юридические тяжбы. Окончательный отчет миссии по президентским и парламентским выборам будет обнародован через несколько месяцев. Он будет содержать рекомендации для будущих выборов.