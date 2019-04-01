Наблюдатели положительно оценили проведение первого тура выборов президента в Украине

Канадская миссия наблюдателей отметила, что ЦИК, окружные и участковые избирательные комиссии выполнили свои обязанности по подготовке и проведению дня выборов должным образом.

Канадская миссия CANADEM по наблюдению за выборами в Украине заявляет, что оценивает положительно проведение первого тура выборов президента в Украине, который состоялся 31 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, начальная оценка избирательного процесса по выборам президента Украины на сегодня, 1 апреля, была дана на пресс-конференции главой миссии CANADEM в Украине Ллойдом Аксуорти.

«День выборов был проведен в соответствии с процедурами, установленными в законе, и миссия CANADEM оценивает открытие избирательных участков, период голосования и закрытие избирательных участков в подавляющем большинстве положительно. Миссия будет продолжать следить за подведением итогов в ближайшие дни», - говорится в предварительном отчете.

«В целом, органы избирательной администрации (ЦИК, ОИК и УИК) выполнили свои обязанности по подготовке и проведению дня выборов должным образом. Хотя все же существуют возможности для совершенствования, действующая нормативно-правовая база соответствует международным стандартам для проведения демократических выборов», - заявляют в канадской миссии.

«В целом, способность кандидатов свободно проводить кампании, предоставить возможность волонтерам и чиновникам, работающим над кампанией, действовать без запугивания, способность кандидатов проводить общественные собрания и встречи с избирателями, а также иметь доступ к средствам массовой информации способствовали надлежащей обстановке для проведения демократических выборов во всех частях Украины, где состоялись выборы», - говорится в отчете.

Также миссия CANADEM приветствует большое количество женщин, которые постоянно работают на всех уровнях администрирования выборов. «Однако мы отмечаем, что в программах кандидатов в президенты в основном отсутствуют гендерные вопросы», - заявили в миссии.

«Общая координация вопросов безопасности, связанных с выборами, между отраслями правоохранительных органов была положительной. Наблюдатели также отметили усиленное и в значительной мере эффективное сотрудничество между правоохранительными органами и организациями гражданского общества по подготовке сотрудников полиции и силовых ведомств по вопросам, связанным с выборами», - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что украинские граждане, проживающие в оккупированном Россией Крыма, включая коренную крымскотатарскую общину, в основном были лишены возможности участия в избирательном процессе из-за оккупации Крыма, что привело к ущемлению прав человека в отношении тех, кто поддерживает суверенитет Украины над Крымом.

«Запугивание и страх, а также вызовы, связанные с переходом на континентальную Украину с территории оккупированного Крыма, негативно повлияли на возможность реализовать право голоса украинскими гражданами, проживающими на этой оккупированной территории», - заявили в миссии.

«Несмотря на новые правила, которые облегчают регистрацию внутренне перемещенных лиц, и предоставляют возможность временно изменить свой избирательный адрес, эта группа людей остается, в целом, вне избирательного процесса. Причиной такого бесправия является не украинская власть: скорее, это вызвано вооруженной иностранной агрессией и незаконной оккупацией территории Украины Российской Федерацией», - говорится в отчете.

«С 2014 года медиа-среда в Украине стала более открытой, динамичной и плюралистической, благодаря чему избиратели имеют доступ к широкому спектру источников информации и точек зрения. Однако вызывает беспокойство контроль над СМИ олигархами», - заявили в миссии.

Кроме этого, глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что, согласно предварительным данным, первый тур выборов президента Украины проведен должным образом.

Об этом посол ЕС сказал в комментарии УНИАН. Он отметил, что наблюдатели из стран-членов Евросоюза присутствовали на многих избирательных участках. «Нам не сообщали о грубых нарушениях, и поэтому, наше предварительное ощущение, оценка, что выборы были проведены должным образом», - подчеркнул Мингарелли.