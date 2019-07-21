В США началось голосование на выборах в Раду
16:44, 21 июля 2019Выборы 2019
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Кроме Вашингтона, избирательные участки в США будут работать также в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.
В США открылся первый избирательный участок / фото facebook.com/ukr.embassy.usa
В посольстве Украины в Вашингтоне открылся зарубежный участок №900089 на внеочередных выборах Верховной Рады Украины.
Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.
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"Украинцы в США начали голосование! Открылся заграничный избирательный участок в г.Вашингтон №900089. Успейте проголосовать до 20.00", - говорится в сообщении.
Кроме Вашингтона, избирательные участки в США будут работать также в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. После их закрытия завершится день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в мире.
Ранее УНИАН сообщал, что голосование на внеочередных выборах Верховной Рады Украины уже завершилось на заграничном избирательном участке в Австралии.
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