В США началось голосование на выборах в Раду

Кроме Вашингтона, избирательные участки в США будут работать также в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

В посольстве Украины в Вашингтоне открылся зарубежный участок №900089 на внеочередных выборах Верховной Рады Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.

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"Украинцы в США начали голосование! Открылся заграничный избирательный участок в г.Вашингтон №900089. Успейте проголосовать до 20.00", - говорится в сообщении.

Кроме Вашингтона, избирательные участки в США будут работать также в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. После их закрытия завершится день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в мире.

Ранее УНИАН сообщал, что голосование на внеочередных выборах Верховной Рады Украины уже завершилось на заграничном избирательном участке в Австралии.