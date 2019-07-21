На Кировоградщине УИК хранила бюллетени в опечатанной металлической кастрюле (фото)

В конце концов в УИК все же привезли нормальный сейф.

В избирательном округе №102 на Кировоградщине члены УИК использовали вместо сейфа для хранения бюллетеней кастрюлю.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. На фото можно видеть, что на кастрюле написано «сейф», и она «опечатана».

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По информации ОО «ОПОРА», фото было сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодский район). Об использовании кастрюли в качестве «сейфа» перед выборами сообщила в Facebook пользовательница Валентина Стеценко.

По ее словам, сельский голова Великоандрусивской ОТГ «умышленно» отказал комиссии в обеспечении сейфом. Впрочем, члены УИК нашли выход из ситуации – после пересчета избирательных бюллетеней они положили их в металлическую кастрюлю, опломбировали ее и передали на хранение дежурному полиции.

В конце концов в УИК все же привезли нормальный сейф.

Напомним, перед выборами президента Украины на избирательном участке в Днепропетровской области бюллетени хранили в холодильнике и кастрюле.