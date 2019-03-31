Холодильник вместо сейфа: на Днепропетровщине своеобразно хранят бюллетени (фото)

Холодильник и кастрюлю использовали вместо сейфа на участке.

В Днепропетровской области на избирательном участке хранят бюллетени в холодильнике и кастрюле.

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Об этом сообщил депутат Криворожского городского совета от партии УКРОП Николай Колесник на своей странице в соцсети Facebook.

"А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP вариант, для наблюдателей из НАТО", - написал он. По словам депутата, кастрюлю с бюллетенями "наконец опечатали".

Колесник не рассказал на каком именно участке так хранят бюллетени, потому что "не может подставлять людей".

В воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины.