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Холодильник вместо сейфа: на Днепропетровщине своеобразно хранят бюллетени (фото)

15:01, 31 марта 2019
Выборы 2019
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НА Днепропетровщине хранят бюллетени в холодильнике и кастрюле / фото УНИАН

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Об этом сообщил депутат Криворожского городского совета от партии УКРОП Николай Колесник на своей странице в соцсети Facebook.

"А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP вариант, для наблюдателей из НАТО", - написал он. По словам депутата, кастрюлю с бюллетенями "наконец опечатали".

Колесник не рассказал на каком именно участке так хранят бюллетени, потому что "не может подставлять людей".

В воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #Днепропетровщина#выборы президента Украины 2019погода в Днепропетровске