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В Харькове пьяный мужчина порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны

14:09, 21 июля 2019
Выборы 2019
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На избирательном участке в Киевском районе Харькова 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

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В отдел полиции из-за инцидента обратилась председатель избирательной комиссии. Отмечается, что полицейские, дежурившие на участке, пресекли действия правонарушителя.

Информация внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проводится проверка.

Кроме того, два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени. В настоящее время полиция проводит проверку указанных фактов.

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Теги: #выборыпогода в Харькове