Наблюдатели КИУ зафиксировали первые нарушения на выборах: незаконная агитация и проблемы в работе комиссий

Согласно оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий.

Наблюдатели Комитета избирателей зафиксировали первые нарушения избирательного законодательства - наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе КИУ, наблюдатели зафиксировали распространение в день голосования материалов незаконной агитации. По оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий («Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Оппозиционный блок»). Кроме того, распространяются материалы еще от имени пяти политических сил (Аграрная партия Украины, ВО «Свобода», «Голос», «ЕС», ВО «Батькивщина») и ряда кандидатов в одномандатных округах.

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Некоторые из таких материалов были распространены непосредственно перед днем голосования, отметили в КИУ. Так, в Николаеве расклеены агитационные листовки, выполненные в стилистике политической партии «Слуга народа», на которых изображен избирательный бюллетень с двумя фамилиями кандидатов, одна из которых зачеркнута. В Виннице в день голосования размещены агитационные материалы от имени Аграрной партии Украины, ВО «Батькивщина», партии «Оппозиционная платформа За жизнь», кандидата Александра Околита.

Кроме того, наблюдатели КИУ отмечают проблемы в работе отдельных комиссий. Так, в Николаеве участок №480904 начала заседание комиссии около семи утра, хотя в соответствии с законом заседание должно начаться не ранее 7:15. После вмешательства представителей КИУ заседание было отменено, открыть сейф комиссия не успела.

Также, по данным ЦИК, некоторые участки не были открыты вовремя. Так, в Винницкой области по состоянию на 8:20 в ОИО №11 один участок (№051533) не начала голосование, члены комиссии пересчитывают имеющиеся бюллетени. В Кировоградской области в ОИО №99, участок №350911 открылся с опозданием на 15 минут.