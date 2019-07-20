Полиция зарегистрировала в Киеве более 640 нарушений в период парламентской кампании

Также с 24 мая в Киеве открыто 38 уголовных производств по фактам нарушений закона о выборах народных депутатов и составлено 155 административных протоколов.

Столичная полиция в период парламентской кампании зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, открыто 38 уголовных производств.

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Как сообщается на сайте полиции Киева, во время избирательных гонок наибольшее количество правонарушений было связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможный подкуп избирателей - 51, хулиганство - 41, конфликты - 40, препятствование избирательному праву - 16, повреждения имущества - 9.

По фактам нарушений во время избирательного процесса полицейские расследуют 38 уголовных производств, среди которых 7 - по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права), 7 - по ст. 296 (Хулиганство), 3 - по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 2 - по ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).

Также с начала предвыборной кампании, то есть с 24 мая, полицейские составили на правонарушителей 155 административных протоколов.

Как сообщал УНИАН, по данным ОПОРЫ, за время предвыборной кампании зафиксировано почти 2 тысячи нарушений законодательства.