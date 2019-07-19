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Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуга народа" (видео)

23:07, 19 июля 2019
Выборы 2019
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Саакашвили обратился к своим сторонникам / фото УНИАН

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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"Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, «Слуга народа» не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за «Слугу народа», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могли быть осуществлены.

25 июня Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

29 июня Верховный суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия в выборах.

В тот же день, 29 июня, Центризбирком во исполнение решения Верховного суда зарегистрировал 88 кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе и 9 - в одномандатных от партии "Движение новых сил".

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Теги: #Саакашвили#Слуга народа#выборы в Раду