Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуга народа" (видео)

Саакашвили заявил, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за партию "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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"Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, «Слуга народа» не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за «Слугу народа», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могли быть осуществлены.

25 июня Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

29 июня Верховный суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия в выборах.

В тот же день, 29 июня, Центризбирком во исполнение решения Верховного суда зарегистрировал 88 кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе и 9 - в одномандатных от партии "Движение новых сил".