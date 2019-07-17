Социологи рассказали, какие партии украинцы больше всего хотят видеть в будущей коалиции

Наиболее положительно граждане относятся к коалиции из новых партий.

Украинцы больше всего поддерживают возможное создание коалиции в Верховной Раде с участием партий «Слуга народа» и «Голос».

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко были обнародованы на брифинге в Киеве.

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Так, к возможной коалиции с участием партий «Слуга народа» и «Голос» 36,3% респондентов относятся положительно, 39,1% – отрицательно, 24,6% – затруднились ответить.

К возможной коалиции с участием партий «Слуга народа» и «Батькивщина» положительно относятся 30,4% опрошенных, отрицательно – 44%, затруднились ответить – 25,6%.

Меньше всего поддержки среди опрошенных относительно возможного создания коалиции с участием партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь». Положительно к созданию такой коалиции относятся 25,6% респондентов, отрицательно – 52,7%, затруднились ответить – 21,7%.

Респондентам дали список кандидатур, которые обсуждаются как возможные на должность премьер-министра Украины. Из этого списка больше всего поддержки среди опрошенных получила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – 15,7%, на втором месте сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко – 13,5%, далее идет лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко – 10,2%, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман – 8,6%, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук – 8,1%, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко – 7,7%, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко – 5,8%, глава партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый – 3,9%, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили – 2,9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко -2,6%, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук -1,3%, бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк – по 1,1%, министр внутренних дел Арсен Аваков – 0,9%, мэр Киева Виталий Кличко – 0,4%.

Опрос проведен с 3 до 10 июля 2019 года. Опрошены 3019 респондентов. Погрешность не превышает 1,8%.