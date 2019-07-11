Климкин признался, почему не идет в Раду с Порошенко или Вакарчуком

Пока что, по словам главы МИД, он не нашел команды, которой бы доверял полностью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не идет на парламентские выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, поскольку не доверяет этим командам полностью.

Об этом он заявил в интервью "Громадскому", отвечая на вопрос, почему не идет в политику с партией "Европейская солидарность"?.

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"Очень просто. Во-первых, у меня были предложения, не буду говорить от кого. Меня раскрутили на то, что я вел переговоры со Славой Вакарчуком. Но команды, которой бы я доверял полностью и которая бы соответствовала моим ожиданиям, я не нашел", – пояснил Климкин.

По его словам, сейчас в Украине пришло время сделать нелидерскую команду.

"Все проекты, которые я вижу сейчас, – чисто лидерские. С ними политику в Украине никак изменить нельзя. Поэтому я сказал, что я с друзьями и теми, кто разделяет мои убеждения, буду постепенно строить на долгую перспективу такую команду", – заявил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначение на эту должность Вадима Пристайко.