Николаевская организация «Оппозиционной платформы - За жизнь» заявила о выходе из партии и призвала голосовать за Оппоблок

Николаевская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала своих сторонников голосовать на парламентских выборах за партию «Оппозиционный блок».

Причиной такого поступка стало то, что в проходную часть списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» включены люди из команды Петра Порошенко и одиозный националист Илья Кива. Члены николаевкой организации ОПЗЖ обвинили руководство партии в сговоре с командой бывшего президента. Такие действия, по мнению николаевских оппозиционеров, не соответствуют тем целям и задачам политсилы.

«Последние события с формированием партийного списка показали: партия «За жизнь» полностью отказалась от ранее заявленных принципов, стала послушным исполнителем воли предыдущей власти», - говорится в заявлении региональной организации «Оппозиционной платформы - За жизнь».

В региональной ячейке партии заявили, что руководство политсилы в лице Вадима Рабиновича и Сергея Левочкина предоставило команде Порошенко треть условно проходной части списка. «На каких условиях в списке появились люди с абсолютно чуждой нам всем, в первую очередь, огромному числу членов партии идеологией – не важно. Не будем предполагать, что руководство партии получило какие-то финансовые выгоды. Важно другое – так называемая партия «Оппозиционная платформа «За життя» перестала существовать как сила, на которую могут рассчитывать избиратели. Сегодня это – не оппозиционная и не партия», - добавили в партийной организации.

«В Николаевской региональной организации проведено собрание представителей всех районных и городских партийных организаций области. Мы утвердили единогласное решение: выйти из рядов партии «За жизнь» как потерявшей наше доверие. На выборах 21 июля мы призываем принять ответственное и взвешенное решение и поддержать единственную политическую силу, отражающую и защищающую интересы народа Украины - «Оппозиционный блок», - отмечается в заявлении.