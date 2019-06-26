Место голосования на выборах в Раду сменили уже более 20 тысяч украинцев

Временно изменить место голосования можно до 15 июля.

Место голосования на внеочередных парламентских выборах изменили уже более 20,2 тыс. украинцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

По его словам, по состоянию на утро 26 июня процедурой временного изменения места голосования воспользовались 20 тыс. 209 человек, из которых место голосования в пределах своего округа изменили 8%, а за пределами округа - 92%.

Радченко отметил, что 5 тыс. 549 человек, которые изменили место голосования, зарегистрированы в Донецкой области, а 3 тыс. 054 человека - в Луганской.

Заместитель председателя ЦИК обратился к избирателям с просьбой не затягивать с временным изменением места голосования для того, чтобы в последние дни избежать очередей в органах ведения Государственного реестра избирателей.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила необходимость подачи документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, имея при себе только паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования украинцы могут по 15 июля.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменившим место голосования, не выдается, поэтому в день выборов такое лицо получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.