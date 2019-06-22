Депутат - слуга народа: партия Зеленского обнародовала список мажоритарщиков

Стали известны списки мажоритарщиков от "Слуги народа" в девяти областях.

В пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" показала своих кандидатов по мажоритарных округах в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Львовской областях.

Соответствующие списки кандидатов политсила опубликовала в своем Telegram-канале "Слуга народа".

Кандидаты в "Слуги народа" в одномандатных округах Винницкой области

Округ № 11 – Пашковский Максим Игоревич

Винничанин, окончил юридический факультет Национального университета «Киево-Могилянская академия». Предприниматель и основатель социального проекта «Юридическая клиника «Скорая юридическая помощь».

Округ № 12 – Драбовский Анатолий Григорьевич

Винничанин, окончил Киевский торгово-экономический институт по специальности «Экономика торговли». Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

Округ № 13 – Максименко Юрий Владимирович

Винничанин, окончил Национальный аграрный университет по специальности «Ученый-агроном» и Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ по специальности «Специфические категории/административный менеджмент». Председатель общественного объединения «ВОСТОК-ЗАПАД».

Округ № 14 – Борзова Ирина Наумовна

Винничанка, окончила Винницкий государственный аграрный университет по специальности «Менеджер-экономист». Предприниматель, глава и основательница Благотворительного фонда и ОО «Всеукраинское объединение Развитие».

Округ № 15 – Пращук Виталий Юрьевич

Винничанин, окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности «Правоведение» и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление». Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

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Округ № 16 – Томляк Таиса Сергеевна

Винничанка, окончила Винницкий технологично-промышленный колледж и Киевский университет права Национальной академии наук Украины по специальности «Правоведение». Адвокат и принимает активное участие в деятельности Общественной организации «Движение действенных демократов».

Округ № 17 – Коваль Александр Леонидович

Винничанин, окончил Винницкий государственный технический университет по специальности «Инженер-механик». Имеет большой опыт менеджмента. Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

Округ № 18 – Довгань Павел Олегович

Винничанин, окончил Винницкий национальный аграрный университет по специальностям «Учет и налогообложение» и «Менеджер предприятий, учреждений, организаций и их подразделений». Заместитель директора по научно-исследовательской работе в научно-исследовательском хозяйстве «Агрономичное». Председатель комитета по социальным вопросам Студенческого совета Винницкой области.

Кандидаты в одномандатных округах Житомирской области

Округ № 62 – Герасименко Игорь Леонидович

Житомирянин, окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности «Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений». Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск. Герой Украины.

Округ № 63 – Кицак Богдан Викторович

Житомирянин, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «История», кандидат исторических наук, преподаватель в Бердичевском педагогическом колледже.

Округ № 64 – Сигачов Вячеслав Валерьевич

Житомирянин, окончил НТУУ «Киевский политехнический институт» по специальности «Инженер-металлург», Житомирский государственный технологический университет по специальности «Учет и аудит» и НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности «Учитель истории и обществоведения». Работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9. Участник АТО.

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Округ № 65 – Костюк Дмитрий Сергеевич

Житомирянин, получил образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на историческом факультете. Журналист на телеканале «Эспрессо».

Округ № 66 – Грищенко Татьяна Николаевна

Житомирянка, окончила Малинский лесотехнический колледж по специальности «Бухгалтер». Член общественной образовательной организации «Свичадо».

Округ № 67 – Кузьминых Сергей Владимирович

Житомирянин, окончил Житомирский военный институт им. С. П. Королева по специальности «Инженер-системотехник». Предприниматель и председатель Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых».

Список кандидатов в одномандатных округах Закарпатской области

Округ №68 – Пекарь Александр Викторович

Закарпатец, получил две специальности во Львовском национальном аграрном университете: «Архитектор» и «Землеустроитель», окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности «Архитектор». Менеджер по управлению объектами инфраструктуры.

Округ №69 – Токар Эдгар Владимирович

Закарпатец, закончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение». Является членом исполнительного комитета Лалівської сельского совета Мукачевского района.

Округ №70 – Лаба Михаил Михайлович

Закарпатец, окончил Ужгородский национальный университет по специальности «Правоведение». Председатель Невицкого сельского совета Ужгородского района, является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация сельских, поселковых советов объединенных общин Украины».

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Округ №71 – Грабарь Сергей Владимирович

Закарпатец, окончил Государственную академию статистики, учета и аудита Госкомстата Украины по специальности «Экономика и предпринимательство». Также получил образование в Киевском университете права Национальной академии наук по специальности «Правоведение». Частный предприниматель.

Округ №72 – Носа Вадим Иванович

Закарпатец, окончил Львовский национальный лесотехнический университет по специальности «Информационные технологии проектирования». Работал преподавателем дисциплины «Компьютерные науки» в Закарпатском машиностроительном техникуме.

Округ №73 – Маргитыч Иван Владимирович

Закарпатец, получил диплом Ужгородского национального университета по специальности «Экономика предприятия» и Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Черновицкой области

Округ №201 – Лис Елена Георгиевна

Специальность «Учитель начальных классов, практический психолог», получила ее в Черновицком национальном университете. Учитель начальных классов НУШ в Черновицкой гимназии №2 Черновицкого городского совета, СШ И ст.№35.

Округ №202 – Заремский Максим Валентинович

Учился в Буковинском университете, а также в Черновицком национальном университете им. Ю.Федьковича по специальности «Право». Начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации. Общественный деятель – основатель ряда фитнес-проектов и ежегодного спортивного фестиваля.

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Округ №203 – Мазурашу Георгий Георгиевич

Окончил Черновицкий механико-технологический техникум, затем – Черновицкий национальный университет по специальности «Государственная служба». Ранее был членом исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех», журналист.

Округ №204 – Божик Валерий Иванович

Окончил Черновицкий национальный университет по специальности «Правоведение». Адвокат. Имеет большой опыт работы на руководящих выборных должностях в органах адвокатского самоуправления.

Список кандидатов в одномандатных округах Черниговской области

Округ №205 – Семинский Олег Валерьевич

Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности «Горный инженер по добыче нефти и газа». Директор строительного предприятия.

Округ №206 – Поляков Антон Эдуардович

Окончил Черниговский коллегиум № 11. Частный предприниматель, председатель ОО «Украинский центр противодействия преступности и коррупции».

Округ №207 – Зуев Максим Сергеевич

Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг.

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Округ №208 – Панченко Антон Александрович

Окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Право». Частный предприниматель-аграрий.

Округ №209 – Зуб Валерий Алексеевич

Окончил Полтавский медицинский стоматологический институт. Генеральный директор КНП «Черниговский медицинский центр современной онкологии», член правления ассоциации онкологов Украины.

Округ №210 – Пахомов Дмитрий Анатольевич

Учился в Национальной академии управления на факультете «Финансы, банковское дело». Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Запорожской области

Округ № 74 – Касай Геннадий Александрович

Окончил Запорожский государственный машиностроительный институт по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», а также Запорожский национальный технический университет по специальности «Физическое воспитание». Сейчас генеральный директор Дворца спорта.

Округ № 75 – Соха Роман Васильевич

Окончил Запорожскую государственную инженерную академию, затем – Запорожский национальный технический университет по специальности «Финансы». Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

Округ № 76 – Шевченко Евгений Владимирович

Имеет квалификацию юриста, которую получил в Институте права им. В. Сташиса. Предприниматель.

Округ № 77 – Штепа Сергей Сергеевич

Окончил Запорожский национальный университет по специальности «Издательское дело и редактирование». Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.

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Округ № 78 – Боговин Виталий Викторович

Окончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет, факультет ветеринарной медицины. Сейчас директор частного предприятия, занимающегося дистрибуцией семян и средств защиты растений.

Округ № 79 – Яцык Юлия Григорьевна

Получила квалификацию специалиста по международной экономике и хозяйственного и корпоративного права в Европейском университете финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, а также квалификацию специалиста по уголовному праву в Запорожском юридическом институте МВД Украины. Сейчас управляющая адвокатским бюро.

Округ № 80 – Гладкий Дмитрий Викторович

Окончил юридический факультет Запорожского национального университета. Директор адвокатского объединения. Сейчас является председателем отделения ВОО «Ассоциация юристов Украины» в Запорожской области.

Округ № 81 – Мельник Павел Викторович

Учился на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета и получил квалификацию магистра филологии, переводчика. Позже получил второе высшее образование и получил квалификацию преподавателя университетов и других учреждений образования. PR-директор Благотворительного фонда «Алкоголь СТОП». Награжден грамотами Запорожского городского совета за активную общественную деятельность.

Округ № 82 – Никитина Марина Викторовна

Окончила классический приватный университет по специальности правоведение. Юрист.

Кандидаты в одномандатных округах Николаевской области

Округ № 127 - Пасичный Александр Станиславович

Окончил Украинский государственный морской технический университет по специальности «Инженер-механик». Частный предприниматель. Сейчас активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью и председательствует в Федерации футбола Николаевской области.

Округ № 128 - Гайду Александр Васильевич

Окончил Одесский государственный экономический университет по специальности «Менеджмент и предпринимательство» и Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова по специальности «Правоведение». Исполнительный директор промышленного предприятия.

Округ № 129 - Копытин Игорь Владимирович

Окончил Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова по специальности «Правоведение». Сейчас - руководитель международного бизнеса по торговле автозапчастями для дизельных авто.

Округ № 130 - Негулевский Игорь Петрович

Окончил частное высшее учебное заведение «Европейский университет» по специальности «Финансы». Директор промышленного предприятия.

Округ № 131 - Черноморов Артем Олегович

Окончил Киевский национальный авиационный университет по специальности «Менеджер по логистике». Предприниматель в области обучения работников агропредприятий.

Округ №132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Окончил Национальную академию государственной налоговой службы Украины по специальности «Правоведение», является кандидатом юридических наук. Адвокат, главный советник генерального директора акционерного общества. Занимается волонтерской работой по помощи воинам ООС.

Список кандидатов в одномандатных округах Кировоградской области

Округ № 99 - Дануца Александр Анатольевич

Окончил Кировоградский государственный технический университет по специальности «Менеджмент организаций». Медиаменеджер, генеральный директор ООО «Прайм-Тайм», президент Благотворительного фонда поддержки независимой прессы, а также руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Округ № 100 - Мурдо Игорь Юрьевич

Окончил Кировоградский национальный технический университет по специальности «Инженер по подъемно-транспортным, строительным, дорожным, мелиоративным, землеройным машинам и оборудованию», а также Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Строительство дорог и аэродромов». Работает директором в компаниях, специализирующихся на дорожных ремонтно-строительных работах.

Округ № 101 - Кузбит Юрий Михайлович

Окончил юридический факультет Прикарпатского университета имени Василия Стефаника. Директор адвокатской компании и адвокат. Работал на руководящих должностях в государственных и коммерческих компаниях.

Округ № 102 - Петрощук Артем Васильевич

Окончил юридический факультет и кафедру военной юстиции Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Юрист, сейчас осуществляет адвокатскую практику в составе адвокатского объединения. Ранее работал на руководящих должностях в украинских и международных компаниях. Член Экспертного совета Министерства инфраструктуры Украины.

Округ № 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Окончил Высшую школу управления охраной труда в Катовице по специальности «Управление проэктами» и факультет менеджмента Национальной металлургической академии Украины. Выпускник Днепропетровского химико-технологического института, факультет технологии высокомолекулярных соединений. Предприниматель и занимается реализацией проектов в ИТ-сфере.

Список кандидатов в одномандатных округах Львовской области

Округ №115 - Шубка Екатерина Павловна

Окончила юридический факультет Львовского национального университета им. И.Франко по специальности «Правоведение». Адвокат, партнер в адвокатском объединении. По совместительству - заместитель председателя правления ОАО «Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента».

Округ № 116 - Мельник Ростислав Леонидович

Окончил Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого по специальности «Лечебное дело». Председатель правления строительной корпорации и основатель Благотворительного фонда.

Округ №117 - Фединяк Роман Анатольевич

Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности - история. Предприниматель в области юридического аудита первичной недвижимости и анализа рынка инвестиционных предложений.

Округ №118 - Федецкий Артем Андреевич

Окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина» по специальности «Маркетинг». Футболист-профессионал футбольного клуба «Карпаты», игрок Национальной футбольной сборной.

Округ №119 - Кавецкий Орест Юрьевич

Окончил факультет международных отношений Львовского национального университета им. Ивана Франко. Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов.

Округ №120 - Голяк Леся Владимировна

Окончила Львовскую коммерческую академию по специальности «Финансы». Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению по национальным и международным стандартам учета.

Округ №121 - Саламаха Орест Игоревич

Окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент - логистика», а также Львовский университет бизнеса и права по специальности «Правоведение». Заместитель директора по строительству.

Округ №122 - Шумский Андрей Николаевич

Получил специальность инженер-механик в Национальном университете «Львовская политехника». Основатель и директор частного предприятия.

Округ №123 - Квасецкая Наталья Васильевна

Училась в Тернопольском национальном педагогическом университете на физико-математическом факультете, затем - в Золочевском профессиональном лицее по специальности «Социальный работник». Общественная активистка.

Округ №124 - Камельчук Юрий Александрович

Окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. И. Франко. Бизнес-тренер, коуч по развитию.

Округ №125 - Яворский Николай Николаевич

Учился в Естественно-техническом лицее при Национальном лесотехническом университете Украины по специальности «Лесное хозяйство». Продолжает обучение в Львовском университете бизнеса и права по специальности «Журналистика». Директор строительной компании.

Округ №126 - Наконечный Владимир Михайлович

Окончил Дрогобычский государственный педагогический университет имени И. Франко по специальности «Учитель истории и украиноведения». Кандидат исторических наук. Учился на факультете журналистики и международных отношений Киевского университета культуры по специальности «Международные отношения». Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

Список кандидатов в одномандатных округах Донецкой области

Округ № 45 – Кюрджиев Георгий Тимофеевич

Окончил юридический факультет Донецкого национального университета. Директор ЧП «Элко». Ранее работал юрисконсультом в коммерческих компаниях.

Округ № 46 – Вощаной Родион Игоревич

Окончил экономический и юридический факультеты Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Занимал руководящие должности в компаниях, специализируется на маркетинговых технологиях.

Округ № 47 – Патлачук Василий Никифорович

Окончил Одесский государственный университет им. И.Мечникова по специальности «Историк, преподаватель истории, археологии и обществоведения», а также экономический факультет Института научно-педагогической и производственной инфраструктуры в Славянске. Доцент кафедры теории, истории права и государства и конституционного права Университета Государственной фискальной службы Украины.

Округ № 48 – Васили Евгений Игоревич

Закончил Донецкий Национальный технический университет по специальности «Качество, стандартизация и сертификация». Предприниматель, руководит собственным бизнесом в сфере общественного питания.

Округ № 49 – Сивохо Сергей Анатольевич

Окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «Менеджмент организаций» и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Креативный продюсер ООО «Квартал 95». Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Занимается благотворительной деятельностью.

Округ № 50 – Романцова Татьяна Владимировна

Окончила юридический факультет Донецкого института Внутренних дел МВД Украины и Донецкий национальный университет Василия Стуса по специальности «Учет и аудит». Адвокат. Руководитель проекта «Социальный правовой центр» – предоставление бесплатных юридических консультаций гражданам.

Округ № 51 – Радченко Дмитрий Андреевич

Окончил факультет менеджмента организаций и администрирования Донецкого национального университета Василия Стуса. Предприниматель. Занимался волонтерской деятельностью по организации проектов школы «Оксфорд класс».

Округ № 52 – Губа Сергей Васильевич

Окончил экономический факультет Донецкого Национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского, факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. Коммерческий директор ООО «Торговый дом «ТОРГ СИТИ».

Округ № 57 – Салгалов Вячеслав Сергеевич

Окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности «Менеджмент организаций». Учится на юридическом факультете Харьковского национального университета внутренних дел. Председатель Талаковского поселкового совета.

Округ № 58 – Романюк Виктор Валерьевич

Окончил Харьковский национальный аграрный университет имени В. Докучаева по специальности «Агрономия». Предприниматель. Специализируется на разработке и внедрении программного обеспечения для оптимизации работы банковских учреждений и внедрении биометрических систем контроля доступа и расчета рабочего времени на предприятиях.

Округ № 59 – Цибань Наталья Владимировна

Окончила юридический факультет Донецкого Национального университета. Юрист. Заместитель директора ООО «Укрхимпромторг». Работала на руководящих должностях в компаниях.

Округ № 60 – Безуглый Александр Николаевич

Окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького по специальности «Лечебное дело», а также Донецкий государственный университет управления по специальности «Менеджер-экономист». Работал главным врачом в Волноваській ЦРБ.

Список кандидатов в одномандатных округах Луганской области

Округ № 105 – Кобзарь Сергей Олегович

Закончил Донбасский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» и параллельно – Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Директор крестьянского фермерского хозяйства.

Округ № 106 – Кузнецов Алексей Александрович

Окончил Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, факультет «Экономика и предпринимательство». Кандидат экономических наук. Предприниматель.

Округ № 107 – Сорокин Александр Алексеевич

Получил диплом Луганского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело». Длительное время работал врачом и назначен на должность начальника управления охраны здоровья Северодонецкого городского совета.

Округ № 112 – Місінкевич Ярослав Петрович

Окончил Восточноукраинский университет имени В. Даля по специальности «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов». Руководитель регионального подразделения частной компании.

Округ № 113 – Слипец Вита Владимировна

Закончила Луганский государственный педагогический институт Восточноукраинского университета по специальности «Русский язык и литература средней школы». Председатель Сватовского районного совета, основательница Благотворительного фонда Виты Слипец и фонд «Белый голубь».

Округ № 114 – Моисеев Максим Сергеевич

Закончил Донбасский государственный технический университет по специальностям «Металлургия черных металлов» и «Экономика предприятия». Предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Киевской области

Округ № 90 – Нестерчук Юрий Викторович

Закончил Киевский техникум советской торговли по специальности «Товаровед». Учится в Белоцерковском национальном аграрном университете по специальности «Публичное управление и администрирование». Занимается предпринимательской деятельностью в транспортной сфере.

Округ № 91 – Дунда Олег Андреевич

Окончил Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов металлургического комплекса по специальности «Финансы». Директор строительной компании.

Округ № 92 – Колюх Валерий Викторович

Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Политология» и аспирантуру на кафедре политических наук. Также получил образование в Киевском университете права НАН Украины по специальности «Правоведение». Доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Округ № 93 – Скороход Анна Константиновна

Закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм», а также Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение». Заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате.

Округ № 94 – Дубинский Александр Анатольевич

Окончил Киевский политехнический институт, приборостроительный факультет по специальности «Инженер-электрик», а также Национальный университет пищевых технологий по специальности «Бухгалтерский учет, финансы и аудит». Ведущий и продюсер программ телеканала «1+1», блогер.

Округ № 95 – Горобец Александр Сергеевич

Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «Финансы», Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Доктор философии в области госуправления. Заместитель директора в строительной компании.

Округ № 96 – Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

Закончила Киевский международный университет по специальности «Журналистика», а также Национальную академию статистики, учета и аудита специализация «Бухгалтерский учет». Учится в аспирантуре этой академии. Специальный корреспондент, журналист-расследователь канала «1+1».

Округ № 97 – Галушко Николай Леонидович

Окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение» и Институт высшей квалификации при Киевском торгово-экономическом университете по специальности «Экономика». Директор охранной компании.

Округ 98 – Бунин Сергей Валерьевич

Окончил Украинский транспортный университет по специальности «Инженер-механик» и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Правоведение». Директор торгового предприятия.

Список кандидатов в одномандатных округах Ивано–Франковской области

№83 - Сторожук Андрей Леонидович

№84 - Фрис Игорь Павлович

№85 - Прощук Эдуард Петрович

№ 86 - Матусевич Александр Борисович

№ 87 - Андреевич Зиновий Мирославович

№ 88 - Шевченко Андрей Леонидович

№ 89 - Тимофийчук Владимир Ярославович

Список кандидатов в одномандатных округах города Киева

№ 211 - Юрченко Александр Николаевич

№ 212 - Перебийнис Максим Викторович

№ 213 - Дубнов Артем Васильевич

№ 214 - Швец Сергей Федорович

№ 215 - Яременко Богдан Васильевич

№ 216 - Забуранная Леся Валентиновна

№ 217 - Безуглая Марьяна Владимировна

№ 218 - Гурин Дмитрий Александрович

№ 219 - Тищенко Николай Николаевич

№ 220 - Бондарь Анна Вячеславовна

№ 221 - Пуртова Анна Анатольевна

№ 222 - Грищук Роман Павлович

№ 223 - Буймистер Людмила Анатольевна

Список кандидатов в одномандатных округах Одесской области

№ 133 - Дмитрук Артем Геннадьевич

№ 134 - Колев Олег Викторович

№ 135 - Леонов Алексей Александрович

№ 136 - Горенюк Александр Александрович

№ 137 - Муконин Александр Викторович

№ 138 - Чернявский Степан Николаевич

№ 139 - Васильковский Игорь Игоревич

№ 140 - Колебошин Сергей Валерьевич

№ 141 - Ткаченко Александр Николаевич

№ 142 - Плохой Руслан Игоревич

№ 143 - Куртев Виктор Владиславович

Список кандидатов в одномандатных округах Полтавской области

№ 144 - Налетов Дмитрий Александрович

№ 145 - Боблях Андрей Ростиславович

№ 146 - Урин Феликс Александрович

№ 147 - Дудник Сергей Сергеевич

№ 148 - Ляшенко Анастасия Алексеевна

№ 149 - Касай Константин Иванович

№ 150 - Мовчан Алексей Васильевич

№ 151 - Березин Максим Юрьевич

Список кандидатов в одномандатных округах Ривненской области

№ 152 - Ковальчук Александр Владимирович

№ 153 - Иванисов Роман Валерьевич

№ 154 - Аликсийчук Александр Васильевич

№ 155 - Рашовский Владимир Владимирович

№ 156 - Литвиненко Сергей Анатольевич

Список кандидатов в одномандатных округах Сумской области

№ 157 - Рябуха Татьяна Васильевна

№ 158 - Васильев Игорь Сергеевич

№ 159 - Шевченко Дмитрий Станиславович

№ 160 - Сахнюк Татьяна Владимировна

№ 161 - Гузенко Максим Васильевич

№ 162 - Задорожный Николай Николаевич

Список кандидатов в одномандатных округах Тернопольской области

№ 163 - Богданец Андрей Владимирович

№ 164 - Васильев Игорь Владимирович

№ 165 - Кисилевич Владимир Владимирович

№ 166 - Сопель Игорь Михайлович

№ 167 - Гевко Владимир Леонидович

Список кандидатов в одномандатных округах Харьковской области

№ 168 - Мезенцева Мария Сергеевна

№ 169 - Куницкий Александр Олегович

№ 170 - Одарченко Андрей Николаевич

№ 171 - Кинзбурская Виктория Александровна

№ 172 - Здебский Юрий Викторович

№ 173 - Бакумов Александр Сергеевич

№ 174 - Алексейчук Виктория Ивановна

№ 175 - Пивоваров Евгений Павлович

№ 176 - Счисленок Александр Васильевич

№ 177 - Любота Дмитрий Валерьевич

№ 178 - Литвинов Александр Николаевич

№ 179 - Кучер Алексей Владимирович

№ 180 - Красов Алексей Игоревич

№ 181 - Микиша Дмитрий Сергеевич

Список кандидатов в одномандатных округах Херсонской области

№ 182 – Павлиш Павел Васильевич

№ 183 – Вагнер Виктория Александровна

№ 184 – Репилевский Даниил Эдуардович

№ 185 – Иванов Владимир Ильич

№ 186 – Ковалев Алексей Иванович

Список кандидатов в одномандатных округах Хмельницкой области

№ 187 – Стефанчук Николай Алексеевич

№ 188 – Бочкарева Оксана Валерьевна

№ 189 – Копанчук Елена Евгеньевна

№ 190 – Жмеренецкий Алексей Сергеевич

№ 191 – Потапова Марина Валерьевна

№ 192 – Гуменюк Василий Васильевич

№ 193 – Марчук Игорь Петрович

Список кандидатов в одномандатных округах Днепропетровской области

округ N24 - Дмитрий Кисилевский;

округ N25 - Максим Бужанский;

округ N26 - Кирилл Нестеренко;

округ N27 - Вячеслав Медяник;

округ N28 - Юрий Мысягин;

округ N29 - Сергей Демченко;

округ N30 - Анна Личман;

округ N31 - Владимир Захарченко;

округ N32 - Елена Криворучкина;

округ N33 - Юрий Корявченков;

округ N34 - Дмитрий Черный;

округ N35 - Денис Герман;

округ N36 - Роман Каптелов;

округ N37 - Игорь Фартушный;

округ N38 - Влаимлав Бородин;

округ N39 - Сергей Северин;

округ N40 - Александр Трухин.

Список кандидатов в одномандатных округах Волынской области

округ N19 - Назар Мысковец;

округ N20 - Вячеслав Рублев;

округ N21 - Андрей Лев;

округ N22 - Сергей Писачук;

округ N23 - Максим Приймачук.