КСУ официально сообщил о решении насчет конституционности роспуска Рады
Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения относительно конституционности указа президента о роспуске парламента.
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В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: «Принято Решение КСУ в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
В то же время любой информации относительно самого решения в указанном сообщении не содержится.
Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.
11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов.
Сегодня источник в КС сообщил УНИАН, что суд признал конституционным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.
За признание указа о роспуске парламента конституционным проголосовали 11 судей Конституционного суда, против – 5 судей. Всего на заседании присутствуют 16 судей.