«Европейская солидарность» опустилась до грани проходного барьера, «Украинская стратегия Гройсмана» демонстрирует рост – данные опроса

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные исследования, проведенного 8-12 июня. В опросе приняли участие 2 000 респондентов, погрешность репрезентативности – не более 2,2%.

Согласно данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, наибольший процент голосов получила бы партия «Слуга народа». За нее проголосовали 34,5% среди всех опрошенных. Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка пропрезидентской партии составила бы 47,1%.

Также, согласно результатам социологического исследования, в Верховную Раду имеют шанс попасть «Оппозиционная платформа» (8,0% и 11,1% соответственно), «Голос» (6,0% и 8,1%), «Батькивщина» (5,2% и 7,3%), «Европейская солидарность» (3,6% и 5,0%).

Другие политические силы имеют менее 3% от всего массива опрошенных и менее 4,1% - от числа тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

При этом большинство политических сил, которые задекларировали намерение участвовать в выборах, демонстрируют негативную динамику рейтингов. Наиболее заметным является падение поддержки «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Сейчас партия находится на грани проходного барьера, который составляет 5%.

Электоральный рост присущ для «Слуги народа», «Голоса» и «Украинская стратегия Гройсмана»».

За «Украинскую стратегию Гройсмана»» сейчас готовы проголосовать 1,9% избирателей, определившихся с выбором.

По данным опроса Группы «Рейтинг», проведенного 16-21 мая, «Украинскую стратегию Гройсмана»» поддерживали 0,9%. Таким образом, за три недели рейтинг политической силы во главе с Владимиром Гройсманом вырос более, чем вдвое.

Если текущая динамика рейтингов сохранится, существует вероятность того, что «Европейская солидарность» не сможет попасть в парламент. Зато «Украинская стратегия Гройсмана» имеет шанс на преодоление проходного барьера.

«Украинская стратегия Гройсмана» впервые принимает участие в выборах по общенациональному пропорциональному избирательному округу. Цель партии – построение успешного демократического европейского государства, которое пользуется уважением в мире и обеспечивает надлежащий уровень жизни граждан.