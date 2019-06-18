В КСУ до сих пор не поступили документы от Рады о существовании коалиции – представитель Зеленского

По словам представителя президента, на официальный запрос от 5 июня на имя Парубия относительно персонального состава фракций поступила "формальная отписка" о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время предоставить ответ.

В Администрацию президента Украины и Конституционный суд до сих пор не поступили документы от Верховной Рады о существовании в парламенте коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Сейчас ни в Администрации президента Украины, ни в Конституционном суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады", - подчеркнул Вениславский.

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По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия по персональному составу этих фракций поступила "формальная отписка" о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ. Этот запрос подавался в связи с рассмотрением в КСУ представления 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции указа президента № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

"Что касается заявлений председателя ВР Андрей Парубий о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - "ББП" и "НФ" по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций "БПП" и "НФ" с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Также он не предоставил информацию о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019 год", - отметил Вениславский.

"Итак, последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного суда по нему", - резюмировал представитель президента в КС.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции. Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые в этом году запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции "Народный фронт" было 227 народных депутатов.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу о представлении депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.