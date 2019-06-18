Конституционный суд сегодня продолжит рассмотрение дела о роспуске Рады

Рассмотрение вопроса будет проходить в закрытом режиме.

Во вторник, 18 июня, Конституционный суд Украины продолжит рассматривать дела относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщается на сайте КСУ.

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Дело будет рассматриваться на закрытой части пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ по роспуску Верховной Рады.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.