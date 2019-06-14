"Слуга народа" укрепила позиции, партия Вакарчука - на грани прохождения в Раду — свежий опрос

Среди тех, кто определился и будет голосовать, партию «Слуга народа» поддерживают 51,3% респондентов.

Партия «Голос» находится на грани прохождения в Верховную Раду, а наибольшей поддержкой пользуется партия «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, таковы обнародованные на пресс-конференции в Киеве данные социологического опроса, проведенного центром «Социс» и Комитетом избирателей Украины.

Читайте такжеУкраинцы оценили решение Зеленского о роспуске Рады: опрос показала рост числа сторонников досрочных выборов

Среди тех, кто определился и будет голосовать, партию «Слуга народа» поддерживают 51,3% респондентов (среди всех опрошенных ее поддерживают 42,6%), партию «Европейская солидарность» - 9,5% (среди всех опрошенных - 7,9%), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 9,2% (7,7%), «Батькивщину» - 8,7% (7,2%), партию «Сила и честь» - 5% (4,2%), партию «Голос» - 4,9% (4,1%).

За партию «Гражданская позиция» проголосуют 2,9% опрошенных (среди всех опрошенных ее поддерживают 2,4%), за Радикальную партию - 2,2% (1,8%), за ВО «Свобода» - 1,5% (1,3%), за «Самопомич» - 1,2% (1%).

Все остальные партии набирают менее 1% голосов респондентов.

Опрос проводился 29 мая - 6 июня. Были опрошены 4 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.

Напомним, согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).