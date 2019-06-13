КСУ сегодня в закрытом режиме рассматривает дело о конституционности роспуска Рады

21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Сегодня Большая палата Конституционного суда в закрытой части пленарного заседания продолжает рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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Об этом говорится в повестке дня заседаний КС на 13 июня. Отмечается, что заседание было назначено на 10.00.

Кроме этого вопроса, в повестке дня Палаты КС сегодня указано еще шесть вопросов.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов.

После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.