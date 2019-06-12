Если КС признает незаконными 2 пункта указа Зеленского: в "Опоре" назвали условия для отмены выборов

Выборов 21 июля не будет, если Конституционный суд признает незаконными 2 пункта указа Зеленского.

Досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля, могут не состояться, если Конституционный Суд признает неконституционными сразу 2 пункта указа президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба, сообщает Громадське.

"Если будет признан указ неконституционным во всех частях. Первая часть есть, где есть роспуск Верховной Рады, и второй пункт о назначении выборов на 21 июля. Если решение КС будет касаться обоих пунктов, то конечно, что выборы не могут быть проведены 21 июля", - отметила она.

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По словам Коцюрубы, тогда уже Центризбирком не может принять дополнительного решения. В то же время, надо читать весь текст решения, поскольку возможно решение будет касаться только одного из пунктов, подчеркнула она.

"Но основания для признания неконституционным решения есть. Поэтому вполне возможно ожидать такого решения", - добавила эксперт.

Напомним, 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.

Далее суд должен принять решение в закрытом заседании.