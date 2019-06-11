Россия пока не подавала миссии ОБСЕ кандидатуры своих наблюдателей на выборах в Раду

Граждан РФ нет в основной команде Бюро по демократическим институтам и правам человека и их не будет в составе команды долгосрочных наблюдателей, но процесс утверждения краткосрочных наблюдателей еще не завершен.

Российская Федерация не подавала своих кандидатур в миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за досрочными выборами в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал глава миссии БДИПЧ в Украине посол Альберт Йонссон.

"Нет (не подавала)", - сказал Йонссон, отвечая на вопрос, подала ли Россия свои кандидатуры на должности наблюдателей для мониторинга выборов в Украине.

В то же время, советник БДИПЧ по вопросам выборов Ульви Ахундлу уточнил, что представителей России нет в основной команде БДИПЧ, которая уже работает в Киеве. В ее состав входит 19 экспертов из 14 стран - участниц ОБСЕ.

Также он сказал, что процесс подачи кандидатур для долгосрочных наблюдателей уже завершен и Россия тоже не подавала своих представителей. Долгосрочные наблюдатели ожидаемой численностью до 100 человек должны прибыть в Украину 16 июня.

При этом процесс отбора кандидатур на краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Украину за несколько дней до дня голосования, еще не начался. В то же время известно, что количество краткосрочных наблюдателей составит около 750 человек.

Ахундлу уточнил, что запрос на формирование команд долгосрочных и краткосрочных наблюдателей был направлен всем странам - участницам ОБСЕ.

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"Сейчас процесс выдвижения представителей завершен. Российская Федерация не подавала, не выдвигала каких-либо долгосрочных наблюдателей и также нет российских граждан в основной команде миссии по наблюдению за выборами", - сказал Ахундлу.

Также он сказал, что обращение к странам - участницам ОБСЕ относительно подачи кандидатур на краткосрочных наблюдателей ожидается примерно через 10 дней.

Кроме того, Йонссон сказал, что команда долгосрочных наблюдателей будет работать в регионах Украины. Этих наблюдателей поделят на команды по два человека, они будут наблюдать за подготовкой и проведением выборов.

Краткосрочные наблюдатели также будут размещены на избирательных участках по всей территории Украины.

После дня голосования наблюдатели еще некоторое время будут оставаться в Украине с целью наблюдения за возможными обжалованиями выборов.

После голосования миссия представит предварительный отчет о результатах наблюдения, а через 8 недель после завершения избирательного процесса будет представлен окончательный отчет.

Наблюдение за выборами будет происходить по сложившейся методике ОБСЕ, которая предусматривает оценивание избирательного процесса в соответствии с обязательствами страны в ОБСЕ.

Йонссон отметил, что главная цель миссии - наблюдать и отчитываться. Глава миссии отметил, что миссия не заинтересована в том, кто будет победителем выборов, главная роль миссии - проанализировать, был ли процесс прозрачным и проведенным в соответствии с обязательствами ОБСЕ.

Ранее УНИАН сообщал, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине должна начать работу 11 июня.