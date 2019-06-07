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Партия Зеленского перенесла съезд

11:53, 07 июня 2019
Выборы 2019
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"Слуга народа" Зеленский проведет съезд 9 июня / фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе политсилы. "Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно обработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

Место и график проведения мероприятия не меняются — Национальный ботанический сад им. М. М. Гришка, 12:00.

Как говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2%.

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Теги: #Владимир Зеленский#Слуга народа