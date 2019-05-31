Аваков не будет баллотироваться в Раду

МВД намерено обеспечить законные, честные и прозрачные парламентские выборы

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля.

Как сообщил глава МВД в Facebook, ведомство готово обеспечить демократическую процедуру проведения выборов.

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"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - подчеркнул Аваков.

"Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной и миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах. Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей", - заявил глава МВД.

По его словам, у МВД достаточно сил, средств и опыта для сопровождения парламентских выборов на самом высоком уровне.